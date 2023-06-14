Германия считает, что Украине необходимы "гарантии безопасности", а не членство в НАТО.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос издания DW.

Шольц призвал начать разговор о гарантиях Украине как можно скорее.

"Нужен конкретный разговор о гарантиях безопасности. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не согласимся на навязываемый мир. Россия должна вывести войска", - заявил канцлер.

Ранее издание The New York Times сообщало, что часть союзников по НАТО давят на США с призывом дать Украине чёткий план и график вступления в альянс, однако Вашингтон предпочитает дать "гарантии безопасности". Газета написала, что полностью на стороне США только одна страна - Германия.

При этом в Офисе президента Украины заявляли, что вступление страны в НАТО поддержали 20 членов Альянса из 31.

Как рассказывала "Страна", 14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что на саммите в Вильнюсе Украина получит чёткий сигнал о своём будущем в Альянсе.

При этом днем ранее Столтенберг не смог назвать сроки вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся в стране войны.

В то же время, по словам западных СМИ, США могут предложить Украине программу военной поддержки по "израильской модели" вместо членства в Альянсе.