Главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия, не сама Украина или негласное "вето" России, а внутренняя дискуссия в Альянсе.

Об этом сказал глава МИД и новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью ЕП.

"Причина в том, что сейчас у членов НАТО нет четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос. И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ", – отметил он.

Напомним, на днях в Минобороны заявили, что Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал вступление Украины в НАТО гарантиями безопасности и ключевым фактором для окончания войны.

Но недавно президент Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на вступление в НАТО "становятся все более и более отдаленными".

А по данным WSJ, США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по израильской модели: максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.