Франция настаивает на разработке четкой дорожной карты вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

Как заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна при общении с журналистами на полях встречи глав МИД стран НАТО в Осло, желание Парижа "состоит в том, чтобы мы четко разработали дорожную карту с этапами и последовательностями, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к нам в хороших условиях безопасности".

"Будут ли даты или календарь, я не уверена, потому что есть еще много моментов для обсуждения", - сказала министр.

Хотя вступление Украины в НАТО - это вопрос "не сегодняшнего дня", добавила Колонна, "нам нужно сделать больше, чем в 2008 году", имея в виду достигнутое в Бухаресте соглашение о том, что Украина в конечном счете присоединится к альянсу.

При этом Германия призывает к большей осторожности при обсуждении членства Украины в военном альянсе в свете продолжающейся войны с Россией. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Осло, что Берлин пока не готов к приему Украины в НАТО.

"Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов в разгар войны", - отметила Бербок.

Ранее Йенс Столтенберг анонсировал, что в НАТО сегодня обсудят дальнейшую поддержку Украины и ее стремление вступить в альянс.

А Владимир Зеленский в Молдове заявил о готовности Украины стать членом НАТО. Теперь Украина ждет, когда Североатлантический альянс будет готов принять страну.