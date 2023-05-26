Члены НАТО на саммите альянса намерены предложить Украине статус партнера, но без предоставления членства в альянсе и без подготовки дорожной карты к вступлению в НАТО.

Об этом сообщает Euroaktiv.

Источники среди дипломатов НАТО сообщили агентству, что будет создан "Совет Украина-НАТО", что станет шагом в "укреплении политического партнерства" между НАТО и Украиной.

Министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Осло на следующей неделе, где они, как ожидается, обсудят форму и сроки создания такого совета.

Напомним, ранее Нуланд пообещала на саммите НАТО в Вильнюсе более четкую формулировку поддержки Украины.

Также The Wall Street Journal писала, что на саммите Северо-Атлантического альянса в Вильнюсе в июле будет объявлено о создании совета НАТО - Украина.

Между тем Зеленский ждёт уже летом "политического приглашения" для Украины на вступление в НАТО.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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