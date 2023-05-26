В пятницу, 26 мая, в Украине продолжается уже 457-й день войны с Россией.

Подробности о вчерашних событиях читайте в итогах за 25 мая.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

26 мая

10.50 Основой для начала переговоров между Украиной и Россией выбраны темы зерна, удобрений и обмена пленными, заявил в интервью газете Financial Times инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье.

По его словам, Путин и Зеленский договорились о встрече с делегацией лидеров Египта, Сенегала, Республики Конго, ЮАР, Замбии и Уганды, которые намерены отправиться в Москву и Киев в следующем месяце.

Он заявил, что африканские страны имеют полное право выступать посредниками в конфликте, учитывая огромные последствия для их региона.

10.40 В Днепре прозвучали взрывы. Местные паблики публикуют фото столба дыма, который поднимается на городом.

В области объявлена воздушная тревога.

10.30 Канцлер Германии Олаф Шольц намерен вернуться к контакту с президентом России "в надлежащее время".

"Прошло некоторое время с моего последнего телефонного звонка президенту РФ. Но я намерен снова поговорить с Путиным в надлежащее время", - заявил Шольц в интервью немецкому Kölner Stadt-Anzeiger.

Он также заявил, что не считает приемлемым возможное замораживание конфликта в Украине

"Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной", - заявил он.

10.25 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские власти не дадут Пригожину вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

В интервью "24 каналу" Подоляк заявил, что "очевидно, что определенную часть ЧВК "Вагнера" выведут на ротацию. Но наиболее боеспособные из этой группировки будут и дальше находиться в Бахмуте".

По мнению Подоляка, за последние полтора месяца Пригожин пытается закрепиться в повестке дня как ключевой комментатор войны.

Сейчас Пригожин, как считает Подоляк, является "сталкером", ускоряющим процесс распада российской политической элиты. И Пригожин будет продолжать атаковать российскую элиту, считает он.

10.15 Новые фото последствий обстрела здания научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.

Сообщается о прилетах 4 новых ракет и об одном погибшем мирном жителе.

10.10 Появились новые фото последствий удара по Днепру от ГСЧС и Нацполиции.

В ГСЧС сообщают о масштабах пожаров. В одном из частных дворов был пожар на площади в 100 кв. метров, также пожары площадью в 100 кв м. быи на двух частных предприятиях.

09.50 Местные телеграм-каналы публикуют последствий ночной атаки на Днепр.

09.40 В Донецке сообщают об ударе по научно-исследовательскому институту в районе Покровского рынка.

Сообщают о прилете нескольких ракет, один человек погиб.

09.35 Более подробное заявление главы генштаба США Милли о перспективах войны в Украине.

"Эта война не будет выиграна Россией на поле боя. Стратегические цели России в военном плане недостижимы", - заявил Милли на встрече по итогам "Рамштайна".

В то же время, по его словам, украинские стратегические цели - освободить всю захваченную россиянами территорию - "могут быть достижимы военным путем, но, вероятно, не в близкие сроки".

Объясняя свой тезис о также уточнил, что в Украине "несколько сотен тысяч российских войск".

"Что это значит? Бои будут продолжаться, они будут кровавыми и тяжёлыми. И в определенный момент обе стороны начнут переговоры. Или придут к военному решению в будущем, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе за свободу", - добавил генерал.

09.25 В городе Мерефа Харьковской области прилет "Шахида" по предприятию, сообщил губернатор Олег Синегубов.

По данным местных пабликов, горит мини-НПЗ. В январе по нему уже наносились удары.

08.50 Глава генштаба США Марк Милли объяснил, почему вопрос F-16 для Украины сейчас менее актуален, чем тема укрепления ПВО.

На пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна" (Контактной группы по военной помощи Украине) Милли сказал, что это "лучший и самый быстрый способ лишить Россию превосходства в воздухе".

Он привел пример, что десять самолетов F-16 - это миллиард долларов с затратами на содержание еще в размере одного миллиарда.

"Итак, мы говорим о двух миллиардах долларов за десять самолетов. У русских есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений. Так что, если вы собираетесь конкурировать с Россией в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений", - заявил он.

По словам генерала, "в будущем у F-16 есть своя роль". Но "потребуется значительное время, чтобы создать (в Украине - Ред.) военно-воздушные силы того размера, размаха и масштаба, которые необходимы".

08.25 Воздушные силы подтверждают прилеты ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Всего ночью по Украине были пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон:

– 10 крылатых ракет Х-101/х-555 из района Каспийского моря;

– 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмака;

– 31 "Шахид" по южному и северному направлениям.

Уничтожено 10 крылатых ракет, 23 "Шахида".

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиационный удар "шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

2. Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов. Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов, были применены 36 иранских "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из РСЗО.

3. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки там произошло 22 боевых столкновения.

4. За прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

07.40 Вчера был сбит еще один российский самолет Су-25, сообщают в Генштабе.

07.30 Ночью россияне совершили массированную атаку по Днепропетровской области ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Удар пришел по Днепру. В частном доме возник пожар, который уже потушен. Повреждены два дома и авто. Были возгорания и на двух частных предприятиях. Огонь потушили.

Также повреждена заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь.

Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие.

В Никопольском районе области силы РФ обстреляли Марганецкую громаду из БПЛА. Обошлось без жертв.

Предварительно украинские военные сбили над областью 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".

07.15 Последствия ракетной атаки в Киеве.

В результате падения обломков в Оболонском районе:

зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений;

- на парковке в другой части района повреждены автомобили;

В Шевченковском районе

Зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждены крыша и окно.

Предварительно информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются.

07.05 Власти Краснодара сообщили о взрыве в центре города. По их данным, повреждены кровля и окна здания на Морской улице. Пострадавших нет.

В местных пабликах пишут об атаке двух беспилотников, как минимум один из которых был сбит.

06.50 По информации главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ночная атака на столицу осуществлялась крылатыми ракетами.

Как заявляет Попко, по предварительным данным, все ракеты сбиты.

06.45 Киевский литератор Ян Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена с Украиной, сообщает Союз православных журналистов.

По его данным, Таксюр прибыл в Россию на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене.

Напомним, в марте 2022 года Таксюр был взят под стражу по подозрению в госизмене.

Он называл уголовное дело против себя преследованием за инакомыслие.

В августе 2022 года он был выпущен на свободу под залог.

06.40 Этой ночью вновь был нанесен массированный удар по Днепру. По предварительной информации били ракетами и "Шахидами".

Также взрывы были слышны в Киеве и в области.

В Киевской ОВА заявили о работе ПВО.

В настоящее время - по Украине уже идут отбои тревог.

06.30 Карта тревог сейчас.