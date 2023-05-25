Анализируем итоги 456-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник пытался наступать на Ивановское. Бахмут упоминается только в списке населенных пунктов которые были обстреляны. Боев там не фиксируется уже несколько дней. Что говорит в пользу той версии, что город захвачен (что, впрочем, официально не подтверждено Украиной - в Минобороны продолжают заявлять, что ВСУ удерживают район "Самолет" на юго-западе города).

ЧВК "Вагнер" сегодня начала вывод своих подразделений из Бахмута, объявил ее куратор Евгений Пригожин. По его словам, вывод будет осуществляться до 1 июня после чего позиции в городе будут переданы российским военным.

Отметим, что это уже не первый раз когда Пригожин заявляет о выводе ЧВК из Бахмута. Первый раз он угрожал этим ещё 5 мая, но так и не вывел. Сказав, что в генштабе РФ ему пригрозили обвинением в "измене Родине" за оставление позиций без приказа.

В недавнем интервью Пригожин заявил, что вывод может растянуться до 10 июня.

Как ранее писала "Страна", вывод ЧВК из Бахмута создаст большую проблему для российского командования, так как ему придется искать резервы, чтоб заткнуть дыру. И, соответственно, это дает серьёзное преимущество ВСУ с точки зрения готовящегося наступления.

Сам Пригожин в том же интервью практически прямо дает понять, что намерен вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута, чтоб создать проблемы для Шойгу и затем, в случае провалов на фронте, добиться его отставки.

Поэтому будет ли выведена ЧВК к 1 или к 10 июня, либо Пригожину снова пригрозят уголовной статьей "за измену Родине" (и как на это на сей раз отреагирует Пригожин) - пока вопрос открытый.

Правда, есть версия, что с выводом "Вагнера" на этот раз командование РФ согласилось, сочтя пребывание этого подразделения, курируемого все более радикальным в высказываниях Пригожиным, большим риском для стабильности российской обороны, чем направление в Бахмут армейских резервов.

Что будет на самом деле увидим в течение ближайшей недели-двух.

В Украине же говорят, что "вагнеровцы" еще находятся в Бахмуте. Об этом заявила замминистра Анна Маляр.

При этом в пригороде Бахмута враг заменил подразделения "Вагнера" на армейские регулярные отряды, заявила замминистра. А спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорит, что противник проводит перегруппировку и в связи с этим уменьшил интенсивность атак.

Маляр уточняет, что сейчас РФ подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.

Еще интересный момент, связанный с Бахмутом - возвращение домой 106 украинских пленных. А именно - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления.

С российской стороны его провела ЧВК "Вагнер", заявила омбудсмен РФ Москалькова. Правда, сколько россиян возвращено - на даней момент пока неизвестно.

Ночью по Украине была масштабная атака дронов. Было запущено 36 "Шахидов", все они были, по заявлениям Украины, сбиты. Как сообщается, они долетели в том числе до Львова.

Есть новости и на ниве ужесточения мобилизации. Точнее - наказания за попытки ее избежать.

В Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - сказал он.

Он намекнул, что для таких людей могут установить в будущем ограничения для пересечения границы.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - заявил он.

Также в МВД хотят сделать так, чтобы нелегально покинуть Украину было невозможно физически.

"Вопрос стоит перед нами, как так оборудовать границу, чтобы люди не смогли через нее пройти. Мы с нашими международными партнерами делаем все, чтобы технически оборудовать все наши западные границы. Это и тепловые ловушки, и видеокамеры, которые будут стоять по всей линии границы и будут нам сигнализировать о том, что есть попытка перейти границу", - заявил Клименко.

Слухи о Залужном

Вчера и сегодня получила продолжение история с "исчезновением" главкома Валерия Залужного.

Сперва российские СМИ сообщили, что он получил серьезное ранение при ударе по командному пункту в Херсонской области. Якобы Залужному после этого сделали трепанацию черепа, чем и объясняется его длительное отсутствие на публике. Причем якобы он после такого ранения уже не сможет восстановить работоспособность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов это опроверг и заявил, что Залужный докладывал в среду на Ставке Верховного Главнокомандующего.

Также отреагировала на это замминистра обороны Анна Маляр.

"Мы же это опровергли – неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих, о которых враги пишут выдумки", - заявила она.

Прокомментировали ситуацию и в Москве. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявляет, что "Россия получает информацию о состоянии Залужного, но не будет разглашать что-либо". По его словам, в информации о ранении главкома нет "стопроцентной достоверности".

После этого вечером разразился скандал. Волонтер Алена Шевцова выложила селфи с главнокомандующим. Из подписи следовало, что снимок свежий.

"Целый день развлекаюсь читая как российские патриоты "кричат ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков – Армейской авиации", - говорилось в посте.

Но в тот же вечер появились скриншоты с похожими фото со страницы Шевцовой - но от 2 мая. Там девушка и Залужный позировали в той же одежде и антураже.

В комментариях волонтера упрекнули, что она выдает старые фото за новые и подыгрывает "российской пропаганде".

На что Шевцова ответила: "В записи нигде не сказано, что фото сделано сегодня". Также она привела ссылку на свой пост от 2 мая, который ранее, как заявляли многие в комментариях, она скрыла из ленты.

То есть, по сути она признала, что выложила вчера старое фото с главкомом. Но заявила, что точно знает - "наш главком жив-здоров".

А сегодня появилось и видео с главкомом. Его разместил работник пресс-службы Минобороны Анатолий Штефан. Он говорит, что видео было снято 25 мая.

Таким образом, историю с тем, что главком "при смерти" или "тяжело ранен" можно считать закрытой. Хотя, учитывая его длительное отсутствие, нельзя исключать, что с Залужным что-то произошло. Иначе бы слухи о его "гибели" пресекли гораздо раньше, записав с ним аналогичный 10-секундный ролик.

С другой стороны, военно-политическое руководство Украины могло просто не придавать большое значение распускаемым россиянами слухами до тех пор, пока их не заметили в западных СМИ (это произошло как раз на днях). И после этого дали ответ.

В пользу такой версии говорит то, что Залужный появлялся на публике в формате видеоконференции еще 19 мая в Одесской юридической академии. Однако это видео активно не распространялось властями как доказательство того что главком ВСУ жив и работоспособен. В основном, на него обратили внимание местные одесские паблики и российские телеграмм-каналы.

Контрнаступление ВСУ

В Офисе президента сегодня заявили о начале контрнаступления ВСУ.

По словам советника Ермака Михаила Подоляка, оно "продолжается уже несколько дней".

"Контрнаступление продолжается уже несколько дней. Полномасштабная война растянулась на 1,5 тысячи километров вдоль границы с Россией", - заявил советник в эфире итальянского телеканала Rai 1. Сказав, что

Напомним, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", которые, по официальной версии Киева, участвовали в рейде в Белгородскую область (а именно это, судя по всему, и назвал Подоляк началом наступления), вчера заявили, что из Белгородской области уже ушли.

О том, что прорвавшихся групп уже нет на территории РФ, заявляют и россияне, показывая видео с вновь контролируемого ими КПП "Грайворон", через который осуществлялся прорыв. Сегодня ни о каких новых обострениях в Белгородской области, либо о прорывах через границу в другие регионы РФ, ничего слышно не было. РДК лишь выложил видео из села Глотово в Белгородской области времен рейда.

При этом замглавы Офиса президента Игорь Жовква по сути опроверг слова Подоляка. Он заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, когда получит все необходимое вооружение. И подготовка к операциям на фронте продолжается.

Отметим, что оба нарратива - "мы уже наступаем" и "мы ждем оружия" - уже длительное время одновременно используются украинской властью. Первый призван показать, что ВСУ делают то, чего от них ждут и не обманывает ожиданий. Второй - что Запад должен нарастить поставки вооружений и быстрее присылать обещанные.

К слову, позже в твиттере Подоляк, как бы отвечая на вопросы относительно своего заявления, написал, что контрнаступление – это не какой-то "один ивент", который начнется "в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты", а включает в себя десятки различных действий на разных направлениях. Например - удары по логистическому обеспечению противника, которые уже осуществляются.

К слову, позавчера стало известно, что в Украину скоро прибудет более сотни "Леопардов-1". То есть, доставка обещанных вооружений действительно производится. И вряд ли без них ВСУ начнут наступать.

При этом в Украине дают понять, что готовы преодолевать российские укрепления, а именно - бетонные "зубы дракона". Телеграм-каналы, который ведут военные ВСУ, публикуют видео, как британский Challenger-2 на полигоне проходит через эти заграждения. Для этого к танку спереди присоединили нечто вроде ковша.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал это видео. "Если не будут прикрыты все эти "неприступные" рубежи обороны пехотой, то ставь хоть 10 рядов и 5 рвов - враг их легко преодолеет и выйдет на оперативный простор", - прокомментировал видео Рогозин.

Впрочем, зубы дракона на линии фронта расположены иначе, чем те, которые на видео преодолевает британский танк - они стоят в несколько рядов и связаны между собой тросами. Кроме того, как неоднократно сообщали и западные СМИ, российская оборона на юге Украины состоит не только и не столько из "зубов дракона", но и множества траншей с укрепленными огневыми точками. И преодолеть эту систему будет непросто.

Не исключено, что и по этой причине Украина требует от союзников больше оружия для того, чтоб начать наступление.