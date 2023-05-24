Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявляет, что "Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не будет разглашать что-либо".

К тому же, по его словам, у этой информации нет "стопроцентной достоверности".

"Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", - сказал Нарышкин в разговоре с журналистами.

Сегодня в Совете национальной безопасности и обороны Украины опровергли заявления российских СМИ о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного.

О том, что Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая в Херсонской области и ему провели операцию по трепанации черепа сообщило сегодня российское агентство "РИА Новости".

Ранее российские журналисты утверждали, что Залужный ранен 8 мая в Павлограде Днепропетровской области. В Минобороны Украины это опровергли. А 19 мая Залужный появился на публике в формате видеоконференции в Одесской юридической академии.

Напомним, недавно в Минобороны Украины утверждали, что Россия готовит покушение на Валерия Залужного, Игоря Танцюру и Александра Сырского.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.