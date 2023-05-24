Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявления российских СМИ о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Он сообщил в Twitter, что Залужный докладывал сегодня на Ставке Верховного Главнокомандующего.

О том, что Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая в Херсонской области и ему провели операцию по трепанации черепа сообщило сегодня российское агентство "РИА Новости".

"Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая", - утверждало "РИА Новости" со ссылкой на анонимного представителя российских силовых структур.

Ранее российские СМИ утверждали, что Залужный был ранен 8 мая в Павлограде Днепропетровской области. В Минобороны Украины это опровергли. А 19 мая Залужный появился на публике в формате видеоконференции в Одесской юридической академии.

Кампанию по раскручиванию информации о "смерти" Залужного замминистра обороны Анна Маляр объясняет тем, что настал "пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию".