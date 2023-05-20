В Минобороны Украины продолжают опровергать слухи об исчезновении и "гибели" главкома ВСУ Валерия Залужного.

Всю последнюю неделю российские паблики распространяют информацию о том, что с 8 мая его никто не видел. А также о том, что он в этот день мог быть тяжело ранен во время ракетного удара по Днепропетровской области.

Сегодня, 20 мая, замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона опровергла "гибель" Залужного и заявила, что распространение таких слухов может быть предвестником покушения на главкома и других украинских генералов.

Вечером у себя в Telegram-канале она заявила, что "главком на месте. Делает свою работу. Только что общались".

Кампанию по раскручиванию информации о "смерти" Залужного Маляр объясняет тем, что настал "пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию".

"Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", - добавила Маляр.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ сообщил о телефонном разговоре Валерия Залужного с главой генштаба США Марком Милли.

Сегодня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о "взятии Бахмута". Украинское командование опровергло его заявления.