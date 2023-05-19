Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Подробно проинформировал об обстановке на основных направлениях фронта. Продолжаем вести оборонную операцию и подготовку к дальнейшим действиям. Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете – дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба. Обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности", – написал главком.

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