Единственным планом военного руководства Украины в начале войны было нанесение россиянам максимальных потерь, чтобы заставить их отказаться от дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову, комментируя тему первых недель войны.

"У нас был единственный вариант: мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери. Выпустить из него кровь, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И мы это сделали", – рассказал главком.

При этом, по его словам, сначала обсуждалось много вариантов.

"В голове анализировал все возможные действия, мне иногда становилось очень-очень трудно, но это побудило меня и мой коллектив, Генеральный штаб, в том числе командующих, искать вариант того, каким именно образом действовать в таких условиях, когда это будет так, что преобладает противник, когда это будет наступление почти со всех направлений, и оно будет довольно мощное и довольно стремительное", – вспоминает Залужный.

Главком считал и продолжает считать, что "стратегическая цель России состоит в том, чтобы уничтожить украинскую государственность".

"Они сейчас сознательно из России едут сюда, чтобы сознательно убивать именно украинцев. Если мы не уничтожим этого врага, будем уничтожены мы. Это их цель", – добавил он.

Ранее экс-премьер Израиля заявил, что в первые дни войны Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.

А Алексей Арестович признался, что заверениями о том, что война продлится "две-три недели", сознательно успокаивал украинцев.