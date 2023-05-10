Российские телеграм-каналы с утра распространяют слухи о якобы гибели главкома ВСУ Валерия Залужного, который сегодня не смог провести видеовстречу с начальниками НАТО из-за ситуации на фронте.

Одно из сообщений, которое уже удалено

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что информация о ликвидации командиров ВСУ не соответствует действительности, а слухи распространяются россиянами для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск.

"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - написала Маляр.

Отметим, что Залужный встречался на днях с генеральным инспектором Бундесвера, чтобы обсудить подготовку к наступлению ВСУ.

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