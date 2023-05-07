В Украине побывал генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер, который встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Об этом главком ВСУ сообщил в воскресенье, 7 мая, на своей странице в Facebook.

Украинский генерал заявил, что обсуждал с немецким коллегой аспекты предстоящего контрнаступления. Кроме того, поблагодарил за уже переданное вооружение (зенитные ракетные комплексы IRIS-T, САУ Gepard, танки Leopard) и выразил надежду, что в будущем Украина получит самолеты F-16.

Залужный добавил, что "с генералом Бройером акцентировали на важности продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем".

"Договорились быть на связи и делать все возможное для усиления нашей обороноспособности", - написал главком ВСУ.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили подготовку контрнаступления ВСУ.

Ранее мы писали, что в последний день апреля главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, на которой обсуждалась подготовка к наступлению украинской армии.