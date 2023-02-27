Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом главком сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Залужного, в разговоре затронули темы поставок военной техники, вооружения и боеприпасов, ситуации на линии фронта и обсудили дальнейшие планы боевых действий.

"Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16", – сообщил главком.

Залужный постоянно созванивается с Милли и докладывает ему об обстановке на фронтах. Так, 11 февраля главком ВСУ сообщил главе Комитета начальников штабов США об использовании Россией морских надводных дронов.

А 17 января в Польше состоялась первая личная встреча Залужного с Марком Милли. Во время встречи главком ВСУ "обозначил насущные потребности Вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу".