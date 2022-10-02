Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел сегодня телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена", - написал Залужный в Facebook.

Залужный поговорил с Милли

Залужный и Милли

Предыдущая их беседа состоялась 13 сентября, когда главком ВСУ Валерий Залужный провел сразу два телефонных разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

После чего днем позже Ермак и Залужный обсудили с главой штабов США и советником Байдена потребности ВСУ для продолжения деоккупации.

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США принял закон с выделением Украине новой помощи на $12,4 миллиардов.

 

$12,4 миллиарда для Украины распределят так:

  • $4,5 миллиарда пойдут в фонд экономической помощи для поддержания бюджета,
  • $3 миллиарда направят на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставки оружия и оборудования и логистику,
  • $2,8 миллиарда выделят на операции американских военных в Европе, включая поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования,
  • $1,5 миллиарда предназначены, чтобы восполнить собственные военные запасы США, сократившиеся из-за поставок Украине,
  • $0,5 миллиарда уйдут на производство критически значимых вооружений для замещения отправленных Украине.
Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться