Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел сегодня телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена", - написал Залужный в Facebook.

Предыдущая их беседа состоялась 13 сентября, когда главком ВСУ Валерий Залужный провел сразу два телефонных разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

После чего днем позже Ермак и Залужный обсудили с главой штабов США и советником Байдена потребности ВСУ для продолжения деоккупации.

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США принял закон с выделением Украине новой помощи на $12,4 миллиардов.

$12,4 миллиарда для Украины распределят так: