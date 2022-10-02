Главком ВСУ Залужный поговорил о ситуации на фронте с генералом Марком Милли из США
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел сегодня телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена", - написал Залужный в Facebook.
Предыдущая их беседа состоялась 13 сентября, когда главком ВСУ Валерий Залужный провел сразу два телефонных разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
После чего днем позже Ермак и Залужный обсудили с главой штабов США и советником Байдена потребности ВСУ для продолжения деоккупации.
Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс США принял закон с выделением Украине новой помощи на $12,4 миллиардов.
$12,4 миллиарда для Украины распределят так:
- $4,5 миллиарда пойдут в фонд экономической помощи для поддержания бюджета,
- $3 миллиарда направят на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставки оружия и оборудования и логистику,
- $2,8 миллиарда выделят на операции американских военных в Европе, включая поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования,
- $1,5 миллиарда предназначены, чтобы восполнить собственные военные запасы США, сократившиеся из-за поставок Украине,
- $0,5 миллиарда уйдут на производство критически значимых вооружений для замещения отправленных Украине.