Конгресс США полностью принял закон о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий выделение Украине новой помощи на $12,4 миллиардов.

Об этом сообщают американские медиа.

Палата представителей проголосовала за принятие закона, который одобрил Сенат.

$12,4 миллиарда для Украины распределят так:

$4,5 миллиарда пойдут в фонд экономической помощи для поддержания бюджета,

$3 миллиарда направят на военную поддержку Украины, включая обучение военных, поставки оружия и оборудования и логистику,

$2,8 миллиарда выделят на операции американских военных в Европе, включая поддержку работы миссии, разведывательные операции, оплату службы военных и закупку оборудования,

$1,5 миллиарда предназначены, чтобы восполнить собственные военные запасы США, сократившиеся из-за поставок Украине,

$0,5 миллиарда уйдут на производство критически значимых вооружений для замещения отправленных Украине.

Как сообщала "Страна", 26 сентября в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 12 миллиардов долларов.

А Сенат Конгресса США принял законопроект вчера.