Джо Байден. Фото: Фейсбук

Президент США Джо Байден раскритиковал "фальшивые заявления Москвы об аннексии" и пообещал продолжать помогать Украине вернуть все свои территории.

Заявление президента США было опубликовано на сайте посольства США в Украине после объявления о новых санкциях против России.

"Соединенные Штаты всегда будут чтить международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее позиции в военном и дипломатическом отношении, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - сказал Байден. 

Президент Байден заявил, что США не боятся поставлять оружие Украине.

"Я призываю всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", – сказал он.

О своем отношении к заявке Украины о вступлении в НАТО Байден ничего не сказал.

Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию

Напомним, ранее мы писали, что США могут прекратить любую помощь странам, признающим аннексию РФ территорий Украины.

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Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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