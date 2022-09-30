Президент США Джо Байден раскритиковал "фальшивые заявления Москвы об аннексии" и пообещал продолжать помогать Украине вернуть все свои территории.

Заявление президента США было опубликовано на сайте посольства США в Украине после объявления о новых санкциях против России.

"Соединенные Штаты всегда будут чтить международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее позиции в военном и дипломатическом отношении, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - сказал Байден.

Президент Байден заявил, что США не боятся поставлять оружие Украине.

"Я призываю всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", – сказал он.

О своем отношении к заявке Украины о вступлении в НАТО Байден ничего не сказал.

Напомним, ранее мы писали, что США могут прекратить любую помощь странам, признающим аннексию РФ территорий Украины.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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