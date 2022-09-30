Сегодня, 30 сентября, с точки зрения России, де-юре состоялась вторая аннексия украинских территорий.

Но, в отличие от ситуации с Крымом в 2014 году, это ещё не означает де-факто, так как идёт война, ВСУ наступает и Украина заявляет, что аннексия ничего в войне не поменяет.

Поэтому главный вопрос был - будет ли Россия каким-либо образом менять свои действия на войне после того, как бои начнут вестись, по ее мнению, на "российской территории".

Что стало понятно об этом после речи Путина, анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

С одной стороны, Путин фактически выдвинул Украине ультиматум - "немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров". При этом сказав, что на этих переговорах не намерен обсуждать вопрос статуса аннексированных территорий, заявив, что их жители становятся гражданами России "навсегда". То есть, фактически, предложил Украине согласиться с потерей четырёх территорий.

Однако вторую часть ультиматума (что будет, если Украине не прекратит боевые действия) он конкретно не озвучил, сказав, что

Россия будет "защищать свою землю всеми средствами". Не упоминая при этом о ядерном оружии. Хотя посыл о нем позже все-таки прозвучал.

Путин сказал, что США "создали прецедент", применив атомную бомбу в Японии.

Впрочем, эту фразу можно трактовать по-разному. Никаких прямых ультиматумов с угрозой применения оружия массового поражения Путин не озвучил.

Оставив знак вопроса - каким образом с сегодняшнего дня Россия поменяет характер войны (чтоб, например, не допустить падение Лимана), либо будет воевать как и до того.

Но большую часть речи российский президент посвятил критике Запада и США. Причём создавалось впечатление, что это для Путина даже важнее, чем собственно произошедшая сегодня аннексия.

Путин заявил о том, что Россия возглавила "антиколониальную революцию 21 века" против несправедливого, по его мнению, мирового порядка и "диктатуры Запада".

Путин назвал "бредом" предлагаемый Западом "порядок, основанный на правилах", в нарушении которого обвиняют Россию. "Откуда они взялись эти правила? Кто их согласовал? Россия великая держава с тысячелетней историей и по таким надуманным правилам мы жить не будем", - сказал Путин.

И далее заявил, что Запад всегда угнетал незападные страны, вспомнив торговлю рабами и опиумные войны. И продолжает угнетать сейчас, собирая "ренту генемона".

"Диктатура западных элит направлена против всех людей мира. Включая население самих западных стран. Это уже сатанизм", - сказал Путин. Он говорит, что формируются новые, незападные, центры силы в мире, к которым "принадлежит большинство человечества".

Отдельно Путин упомянул Европу. Он утверждает, что целью политики США является "деиндустриализация Европы" через ее отключение от российских энергоносителей. В связи с этим он обвинил американцев в диверсии на "Северном потоке", что "разрушает энергетическую инфраструктуру Европы".

Под конец Путин заявил, что Запад хочет поставить на место Россию, за то, что она бросила его "гегемонии" вызов.

"Но начавшийся слом западной гегемонии необратим, как прежде уже не будет", - сказал Путин.

В общем, Путин подвел к тому, что он - вождь "мировой антиколониальной революции", цель которой "сломать диктатуру Запада".

В практическом смысле это может означать, что для него не столь важны итоги войны в Украине, сколько слом существующего миропорядка, который защищает Запад. А значит и Запад будет и далее активно помогать Украине остановить Путина и его "мировую революцию" на "дальних подступах" к своим рубежам.

И каким образом в таких условиях, с помощью какого оружия Путин собирается реализовывать свои планы - этот вопрос после речи остался открытым.