Песков заявил, что Москва после аннексии территорий Украины будет считать удары по ним агрессией против РФ
В Кремле заявили, что Москва будет расценивать удары Украины по территориям, которые собирается сегодня аннексировать Россия, "как акт агрессии в отношении РФ и никак иначе".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 30 сентября, пишут российские СМИ.
Также пресс-секретарь Владимира Путина заявил о дальнейших военных планах России. По его словам, "всю территорию "ДНР" в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит "освободить".
Напомним, сегодня в Кремле подпишут "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий.
Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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