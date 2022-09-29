В пятницу, 30 сентября, в Кремле в 15:00 пройдет церемония подписания "договоров" о вступлении в состав России "новых территорий".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По словам Пескова, договоры будут подписаны со всеми "4 территориями", где прошли референдумы. Будет выступление Путина.

То есть, официальное объявление об аннексии украинских территорий намечено на завтра.

На следующей недели это решение должны утвердить Госдума и Совет Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует аннексировать Донбасс и юг Украины по "крымскому" сценарию.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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