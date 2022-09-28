Канцлер Германии Олаф Шольц 28 сентября созвонился по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили военную, политическую и экономическую ситуации в Украине и дальнейшую поддержку страны.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Шольц пообещал, что Германия не прекратит свою поддержку Украины и поставки оружия, а также никогда не признает результаты российских "референдумов".

Стороны договорились оставаться в тесном контакте.

Напомним, что накануне Шольц вновь подтвердил отказ Германии поставлять Украине западные танки и объяснил причины.

Сегодня стало известно, что Германия передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошли пулеметы и боеприпасы. Также одобрена отправка Киеву большегрузных прицепов и мостовых систем.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

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