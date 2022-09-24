Польша упрекнула Берлин из-за нежелания поддержать Киев по многим вопросам. По мнению Варшавы, "кто дает быстро, тот дает дважды". Такле мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Об этом пишет PAP.

"Мы (польская сторона) исходим из того, что если помогаем, то пытаемся сделать это как можно больше, максимально усилить позиции Украины и сделать это как можно скорее, по англосаксонскому принципу "кто дает быстро, тот дает дважды", - заявил министр Рау.

Министр считает, что Берлин пытается сделать все, чтобы отношения с Москвой ослаблялись как можно меньше.

"У меня, наоборот, создается впечатление, что немецкая политика состоит в том, чтобы оказывать эту помощь как можно меньше и позже. Почему? Я думаю, что они хотят, чтобы отношения с Россией ослаблялись как можно меньше", - отметил Рау.

Ранее мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Кристин Ламбрехт скептически относятся к поставкам танков Украине.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад в два раза усилить поддержку Украины в качестве ответа на последние действия России с "референдумами" и моблизацией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.