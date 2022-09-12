Германия отказала Украине в поставке боевых танков, но США пытаются переубедить союзников — СМИ
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отказала Украине в поставке боевых танков.
Об этом пишет Reuters.
Она заявила, что "до сих пор ни одна страна не поставляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки".
"Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке", - сказала она.
Тем временем немецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что США ведут переговоры со своими союзниками о поставках в Украину современных танков.
По данным источников издания, правительство США рассматривает возможность поставки основных боевых танков и бронетехники западных образцов.
На данный момент идут активные дискуссии как в Вашингтоне, так и с союзниками. В переговоры вовлечены высокопоставленные дипломаты стран Запада.
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