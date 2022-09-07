Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предельного объема поставок вооружения Украине из запасов бундесвера.

Об этом она заявила на пленарном заседании Бундестага.

"Мы передали Украине невероятно много оружия из резерва бундесвера, но я скажу на этом месте совершенно ясно - мы достигли предела", - заявила Ламбрехт.

При этом она обещает, что Германия не ослабит усилий по военной поддержке Украины, но будет следить, "чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии".

Ламбрехт считает, что есть и другие способы помощи ВСУ, например, круговой обмен, когда ФРГ предоставляет странам ЕС новейшее вооружение в обмен на старое, которое направляется в Украину.

Напомним, что в конце августа Ламбрехт заявляла, что Германия не видит возможности отправить оружие из запасов бундесвера в Украину для ее защиты от России.

При этом накануне стало известно, что Германия передала Украине первую радиолокационную систему Cobra и пять артиллерийских установок Gepard.

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