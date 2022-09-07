В США уже разрабатывают план поддержки украинской армии после окончания войны с РФ. Эту миссию возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, а участие в ней принимает и украинская сторона.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Американские чиновники говорят, что пока процесс находится на ранней стадии, в рамках которого американцы анализируют, какая военная помощь понадобится ВСУ в среднесрочной и долгосрочной перспективе, вплоть до пяти лет после окончания войны.

Сообщается, что если разработанный план одобрит президент США Джо Байден, он может привести к длительным продажам оружия в течение нескольких лет и созданию долгосрочной программы военной подготовки США.

Основываться эти поставки будут на миллиардах долларов, выделенных Украине со стороны США после российского вторжения.

Также в нем будет представлена четкая дорожная карта для Украины по развитию Вооруженных сил.

Завершить анализ планируется в течение одного-двух месяцев.

Напомним, что недавно стало известно, что Белый дом объединит все усилия США по военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом.

Также накануне издание The Hill опубликовало материал о том, что США перестали бояться реакции России на поставки оружия Украине.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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