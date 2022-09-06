Министерство обороны США подтвердило информацию американской разведки о том, что Москва обращалась к КНДР по вопросу о покупке вооружений.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге 6 сентября.

При этом Райдер отказался предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу.

Между тем представитель РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя назвал фейком заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР. Его опровержение публикуют российские СМИ.

Ранее New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США сообщала, что РФ закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи.

"Закупка Москвой миллионов снарядов и ракет у Северной Кореи является признаком, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к государствам-изгоям", - говорится в материале издания.

Также в последнее время в СМИ постоянно появляются новости о закупке Россией дронов у Ирана. Так, известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье со ссылкой на свои источники заявил, что Москва заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников.