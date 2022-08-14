Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. Об этом сообщил известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье со ссылкой на свои источники.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько самолетов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", - пишет Мегье.

Он отмечает, что за последнее десятилетие Россия не уделяла должного внимания и инвестиций индустрии дронов. Вместо этого она сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет, опередив в этом направлении США. Между тем, беспилотники стали необходимы каждой армии. Иран также разработал высокоточные ракеты большой дальности, способные достигать объекты на расстоянии до 2000 км, которые успешно применялись в Ираке и Сирии против различных целей.

Однако Тегеран также интенсивно работает над развитием индустрии дронов. Мегье напоминает, что иранцы использовали эту технологию в Сирии и передали ее своим союзникам в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также палестинцам в Газе.

Согласно источникам Мегье в Иране, "закупка беспилотников Россией, является важным показателем, подтверждающим качество развития иранской промышленности, которой удалось произвести самые совершенные беспилотники, такие как Shahid 129, которые могут летать более 24 часов. Именно это и привлекало Россию, особенно для использования в войне в Украине".

Напомним, ранее издание Die Welt сообщило, что беспилотники, которые Россия планирует закупить у Ирана, могут стать угрозой для украинской армии.

По данным CNN, недавно российские военные начали обучаться работе с иранскими ударными беспилотниками.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

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