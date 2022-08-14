В воскресенье, 14 августа, в Украине идет уже 172-й день войны с Россией.

Военные РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. В Донецкой области бои идут на Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском направлении. Враг делает попытки продвинуться на юге Украины и на Запорожском направлении.

Тем временем на границе с ЕС выстроились огромные очереди на выезд из Украины. А ценники на продукты в магазинах вышли на новый круг.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

14 августа

10:39 Появилось видео ударов по Антоновскому мосту через Днепр около Херсона.

10:20 Мэр Славянска Лях сообщает о ночном обстреле посёлка Северный в городе.

Посёлок Северный - ближе всего к линии фронта, которая проходит сейчас в районе сел Долина и Богородичное.

9:20 Последствия ночных ударов по Змиевской громаде Харьковской области.

8:50 Из сводки "Института изучения войны" (США) по ситуации на фронте:

1. РФ усиливает нажим под Северском, есть видео военных колонн, движущихся к городу.

2. "Институт" подтверждает бои на территории завода Knauf в Соледаре, о чем ранее писали российские источники.

3. Российские войска пытаются сосредоточить усилия на окружении Авдеевки с юга и севера, чтобы извлечь выгоду из недавних атак вокруг Песок.

4. "Институт" приводит данные сторон, которые обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Эксперты говорят, что установили единственное свидетельство российской военной активности в этом районе - это САУ "Пион" в 11 километрах от станции.

5. К северу от Харькова россияне могли войти в село Уды, которое штурмовали недавно, но эта информация нуждается в дополнительной проверке.

8:38 Видео из Авдеевки, за которую продолжаются бои. Нет ни одного целого здания.

8:34 "Администрация" оккупированных районов Запорожской области заявляет, что после вчерашних обстрелов ЗАЭС не пострадала и работает в штатном режиме.

8:11 Вчерашние удары по Николаеву пришлись на портовую инфраструктуру, сообщило оперкомандование "Юг" в своей ночной сводке.

7:30 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

1. Новые попытки наступать на Питомник к северу от Харькова. Атака отражена ВСУ.

2. Штурм РФ в районе Долины к северу от Славянска также отбит.

3. Под Северском продолжаются бои в районе Ивано-Дарьевки. Атаки в районах Спорного и Серебрянки отбиты.

4. Вражеские попытки наступления на Соледар и Зайцево под Бахмутом потерпели неудачу. Но бои там продолжаются.

5. Сообщается, что противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Бои там идут сейчас.

При этом захват Песок, о чем вчера говорила Россия, ВСУ не подтверждают: в сводке говорится, что штурмовые действия в направлении поселка провалились.

6. Россияне атаковали Павловку в районе Угледара. Идут бои.