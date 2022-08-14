Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 14 августа.

Главное из заявлений президента:

Киев работает над новыми санкциями против России и над тем, "чтобы простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее". Речь о визовых ограничениях против россиян. Зеленский считает, что "молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью ему". "Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - заявил президент.

"Таким образом, визовые ограничения, следуя этой цитате, должны будут коснуться всех россиян, кто не поддерживает открыто Украину.

Другой вопрос - что решит на этот счет Европейский союз", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

2. В ближайшее время Верховной Раде предстоит принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации.

Ранее мы писали, что в Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию минимум до 20 ноября. Соответствующие законопроекты были одобрены парламентским Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также "Страна" сообщала, что россияне начали массово оформлять шенгенские визы в преддверии будущих ограничений на поездки в Евросоюз.