В Министерстве внутренних дел предупредили иностранных граждан об опасности пребывания на территории Украины.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

В МВД говорят, что все иностранцы независимо от их гражданства имеют одинаковые права и свободы. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение, создавшее определенные ограничения, касающиеся всех, кто находится в Украине.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин напомнил, что с 1 июля этого года начал действовать визовый режим для россиян, но даже с визой для них действуют ограничения при пересечении границы.

Ранее "Страна" рассказывала, как россиянам получить украинскую визу. Сделать это сложно, поскольку на территории РФ больше не работают дипломатические представительства Украины, и не гарантирует въезд.

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