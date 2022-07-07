Советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии "Стране" рассказал, что пограничникам не давали специального распоряжения вычислять украинское гражданство у мужчин, которые пытаются выехать за границу по паспортам иностранных государств.

По словам Андрусива, для таких случаев не даются специальные распоряжения.

"Это прямая работа пограничников - не выпускать мужчин, граждан Украины, призывного возраста. Такая проверка делается в тех ситуациях, когда человек заезжает в страну по украинскому паспорту, а пробует выехать по иностранному. Поскольку на нашей территории приоритетным является украинское гражданство, пограничники предпринимают абсолютно правомерные шаги, чтобы не допустить выезд человека, который подлежит мобилизации", - объясняет он.

Андрусив добавил, что в таких ситуациях мужчин просто не выпускают из страны.

"Человеку не позволяют пересечь границу, он возвращается обратно и находится в Украине. Никаких дополнительных действий, например, передача на мобилизацию, не происходит. Кроме того, в Украине нет двойного гражданства. Если у человека оно есть, то мы, прежде всего, пользуемся тем фактом, что он является гражданином Украины. Человек может отказаться от украинского гражданства законным способом, и тогда он будет для нас исключительно гражданином другого государства. Но так или иначе, граждане Украины подпадают под действие нашего законодательства", - сказал Андрусив.

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время не будет расширять список мужчин, которым можно выезжать за границу.

Ранее мы писали, что в МВД рассказали, выпустят ли за границу украинок, которые станут на воинский учет.

Также "Страна" подробно рассказывала, что происходит с выездом мужчин за границу.