Пограничники начали вычислять украинское гражданство у мужчин, которые пытаются выехать за границу по паспортам иностранных государств. После чего отказывают им в выезде.

Об этом "Стране" рассказал мужчина, который оказался в такой ситуации. Он пытался покинуть Украину по паспорту одной из западных стран. При этом у него был и украинский паспорт, поскольку от украинского гражданства он не отказывался.

"Пограничник увидев, что у меня украинская фамилия, пробил ее по базе пересечений границы и обнаружил, что человек с таким же имением и фамилией, а также датой рождения пересекал границу по действующему украинскому паспорту. После чего мне было отказано в выезде.

Такое со мной произошло впервые. Хотя я уже выезжал по иностранному паспорту за пределы Украины после начала войны и никаких вопросов не было. Так что если у вас фамилия одинаково написана и в украинском, и в иностранном паспорте, то могут быть проблемы", - рассказал мужчина.

По его словам, еще несколько его знакомых в последние недели столкнулись с такой же ситуацией.

Напомним, что во время военного положения Украину не могут покинуть большинство мужчин призывного возраста. Выезд разрешен для небольшой категории. Причем Рада в ближайшее время не будет расширять список мужчин, которым можно выезжать за границу.

В последние дни "закрутить гайки" собрались еще больше - Генштаб издал приказ, где военнообязанные мужчины должны были поучать разрешение из военкомата для перемещения внутри страны, однако потом приказ отменили и отправили на доработку.

Причем сразу же после скандального приказа Генштаба поток на выезд из Украины превысил въезд.