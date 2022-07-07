6 июля поток на выезд из Украины через западную границу впервые за последние 12 дней превысил поток на въезд. Это произошло на следующий день после обнародования приказа Генштаба, что военнообязанные мужчины н смогут покидать место жительства без ведома военкомата.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, 6 июля, из Украины выехали 39 тысяч человек, а въехали - 37 тысяч. Днем ранее из страны через западную границу выехали 36 тысяч человек, а заехали - 37. То есть количество заехавших не изменилось, а выехало на 3 тысячи больше.

Также в Госпогранслужбе Украины уточнили, что количество легковых авто, ввозимых из-за границы, после отмены 1 июля льгот на их ввоз, снизилось с 20 до 16-17 тысяч.

Напомним, что на следующий день после обнародования скандального приказа, ограничивающего перемещение военнообязанных мужчин по стране, он был отменен и отправлен на доработку.

До этого и в самих ВСУ этот приказ трактовали по-разному. Одни представители говорили, что разрешение нужно будет только при смене места жительства, другие - что вообще для выезда за его пределы.

Это вызвало бурю возмущений и среди депутатов, и среди рядовых украинцев.