Украина планирует открыть на границе с Румынией до начала августа два новых грузовых пункта пропуска - "Дьяковцы" и "Красноильск".

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

Он отмечает, что единственный грузовой пункт пропуска "Порубное" объективно не справляется с таким потоком транспорта, из-за чего сформировались очереди по обе стороны границ по 10-15 км.

"Оба пункта пропуска планируется запустить в режиме 24/7 для всех видов транспортных средств. Впрочем, ждать окончания осени, пока закончатся все работы по подготовке пунктов пропуска, не будем. В ближайшие недели будут введены временные меры, которые должны разгрузить существующие транспортные потоки", - написал Найем.

"Красноильск" заработает для легковых и пустых грузовых транспортных средств, а "Дьяковцы" - для импорта топлива, легковых и пустых грузовых транспортных средств.

А "Порубное" планируют расширить, добавив еще четыре полосы для грузового транспорта.

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