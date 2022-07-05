Анализируем 132-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 5 июля

Начнем с Луганской области, где, по данным губернатора Сергея Гайдая, полный контроль россиян еще не установлен. По его словам, основные усилия противника сейчас направлены на выход к административным границам Луганской области.

В частности, в Белогоровке украинские военные отбили штурм противника, сообщил Гайдай.

Правда, непонятно, о какой Белогоровке речь: той, что под Лисичанском (в Луганской области) или той, что южнее у трассы на Бахмут в Донецкой области.

О том, что ВСУ отбили атаку россиян в Белгоровке, вчера вечером также сообщал Генштаб ВСУ. Но и здесь не было конкретизировано, о каком из двух населенных пунктов речь.

В сегодняшней вечерней сводке Генштаба информация точнее не стала: а одном абзаце там говорится, что бои идут за Белогоровку в районе трассы Бахмут-Лисичанск на "донецком направлении".

В следующем абзаце рассказывается о ракетном ударе по Северску, а затем снова следует сообщение, что "продолжаются бои в районе Белогоровки" - уже без указания какой-либо иной привязки.

Как бы то ни было, в Луганской области закрепляются россияне, а основные бои происходят уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска.

В том числе бои подходят все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. Город подвигается сильным обстрелам.

По утренней сводке Генштаба, отбит очередной штурм Долины к северу от Славянска. Информация о соседней Мазановке, куда вчера вошел противник, в сводке отсутствует. Днем спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что бои за нее продолжаются.

К югу от Бахмута идет штурм Новолуганского, боевые действия продолжаются (рядом находится Углегорская ТЭС). К северо-востоку от Бахмута россияне имеют частичный успех при наступлении на Спорное у трассы на Лисичанск. Вечером Генштаб уточнил, что бои за Спорное продолжаются.

Сильные обстрелы идут по Славянску и Краматорску. В Славянске сегодня очередной раз "прилетело" по рынку, есть жертвы.

Также сегодня были ракетные удары по Краматорску, Харькову, Николаеву.

Прилетало и по неподконтрольным территориям. Ночью ударили по Стаханову в "ЛНР" (после декоммунизации - Кадиевка).

С утра бомбили Горловку и Донецк, везде с большими разрушениями и жертвами. Сообщают, что в центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела погибла 10-летняя девочка.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сегодня заявило, что нанесен удар по казарме противника в Ясиноватой в "ДНР". Отметим, что это один из немногих случаев, когда украинские военные официально подтверждают обстрел городов на неподконтрольных территориях.

Отступление из Луганской области и споры вокруг "доктрины Арестовича"

В Украине и на Западе продолжают обсуждать, почему ВСУ отступили из Луганской области.

Журналист издания Politico Кристофер Миллер публикует у себя в Твиттере рассказ украинского офицера, который там воевал. Несколько дней назад он был ранен осколком мины и госпитализирован. Он подтвердил, что украинские силы несли огромные потери.

Судя по его рассказу, основной причиной отхода стала нехватка артиллерии, танков и отсутствие ротации личного состава.

"Три недели назад в его части к северу от Попасной было 60 солдат. Сегодня у него 20, остальные убиты или ранены. Они чуть не оказались в ловушке, когда русские войска захватили Северодонецк и Лисичанск; их оттеснили более чем на 30 миль к востоку от исходных позиций.

Они не получили никакого нового западного оружия или боеприпасов и полагаются на украинские запасы советских времен, которые на опасно низком уровне. Но кое-какие успехи есть — две недели назад из "Иглы" сбили российский Ка-52. Но другой вернулся, чтобы обстрелять их позицию на следующий день.

Он сказал, что российские танки и артиллерия приносят самые большие проблемы. Количество танков и орудий, стреляющих по ним, просто безумно, а объема западной помощи, предоставляемой прямо сейчас, будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. "Нам нужно больше, больше, больше".

Офицер сказал, что боевой дух падает, а потеря Луганской области деморализует. Его рота находилась на передовой на Донбассе задолго до 24 февраля и с тех пор не имела ротации. По его словам, только раненые получают передышку", - говорится в сообщении Миллера.

Впрочем, есть и другая точка зрения - менее "негативная".

Как мы уже рассказывали, по мнению советника главы ОП Арестовича, удержание и отход из Лисичанска позволил Украине сковать основные силы противника, нанести им урон, выиграть время для поставки западного вооружения и усовершенствования второй линии обороны. А также для подготовки наступления на других участках фронта.

Арестович даже спрогнозировал, что взятие Лисичанска будет последним крупным успехом российских войск в Украине.

"Мне уже с прогнозами терять нечего. Но это (Лисичанск - Ред.) последний успех российской армии в этой войне. Они могут взять еще села, но городов не возьмут", - сказал он (правда, с элементом самоиронии по поводу несбывшихся ранее его прогнозов).

Кроме того, Арестович заявил, что одним из главных достижений операции по выходу из Лисичанска стал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад".

"А излом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы", - заявил он.

Впрочем с такой "доктриной Арестовича" не все согласились.

Волонтер Тим Златкин написал пост на тему того, что власти пытаются оправдать любое отступление и потерю города, превращая его в "перемогу". Таким образом, по его мнению, вообще могут потерять весь Донбасс и начать переговоры о перемирии.

"– Отошли из Попасной

– Так, давайте без паники и зрады.

– сдали Мариуполь

– Прекратите разводить зраду, продолжается секретная спецоперация

– Следующим будет Северодонецк

– Ха-ха-ха, смешно, там мы создали надежное сопротивление

– Что с Лисичанском?

– Это тактический уход, зрады нет

=== вы сейчас здесь ===

– О Славянске что скажете?

– Он стратегически неважен

– А Краматорск?

– Держите этого зрадофила! Унижайте его

– Бахмут все хорошо?

– Да ты заипал здесь вопросами!

– Покровск последний форпост Донбасса?

– Только единственная трасса ведет к нему, которая постоянно обстреливается, мы и без того потеряли тысячи лучших сыновей Украины

=== Переговоры о перемирии ==="

Впрочем, многие пишут, что решение отступить из Лисичанска было обоснованным. Политолог Юрий Романенко пишет о том, что армию надо беречь, и боеспособность ВСУ важнее конкретных городов.

"С утра читаю стоны по поводу того, что ВСУ вышли из Лисичанска. Так слава Богу, что вышли. Эти герои диванного фронта считают, что лучше бы наших солдат окружили, чтобы эти Клаузевицы и Манштейны диванных операций наслаждались новостями о том, как орды русской армии разбиваются о неприступный вал обороны Лисичанска. Однако реальность иная.

Война - это борьба социальных организаций, которые опираются на ресурсы. В этой борьбе армия является ключевым инструментом, а экономика базой, которая дает ресурсы. Если армия будет разбита, то Украина может потерять вообще все. Поэтому армия сегодня является более высокой ценностью, чем Лисичанск или Северодонецк.

Потому Генштаб принял абсолютно правильное решение, которое поддерживает и Зеленский. Мы не сможем выиграть войну, если будем бессмысленно сжигать в ее топке человеческие ресурсы. Технику мы получим, людей научим, а вот мотивированных людей не вернуть. Их надо беречь".

Отметим, что уход ВСУ из Лисичанска и из Луганской области был предопределён прорывом фронта российскими войсками от Попасной в сторону трассы Бахмут-Лисичанск. К концу июня уже стало ясно, что выход этой группировки к Северскому Донцу и полное окружение украинских войск в Лисичанске - дело ближайших дней. Поэтому у командования оставалось два варианта действий - или поступить как в Мариуполе, оставив войска в окружении без каких-либо шансов на скорый прорыв блокады (и тогда войска повторили бы судьбу гарнизона Мариуполя - часть бы погибла, а выжившие попали бы в плен). Либо дать приказ на отход.

Командование ВСУ выбрало второй вариант. С учетом как печального мариупольского опыта (когда блокаду обещали прорвать, но так и не прорвали, потом говорили о вывозе войск в третью страну, что тоже не получилось и, в конечном итоге, приказали гарнизону прекратить сопротивление и сдаться в плен), так и, очевидно, больших потерь. Последние не предрасполагают к тому, чтоб и дальше оставлять тысячи солдат в котлах на гибель и плен. А диктуют другую тактику - сохранять боеспособные части, которые способны и дальше продолжать воевать.

Прогнозы и перспективы

Многие прогнозы связаны с уже обсуждавшимся контрнаступлением Украины - пока гипотетическим - в Херсонской области.

В Британии полагают, что главное сражение за Украину будет происходить не на востоке, а на юге страны. Так считает военный эксперт аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил Великобритании Нил Мелвин.

По его мнению победа РФ в Луганской области является тактической, однако "ключевое военное сражение еще впереди".

По его словам, решающее сражение за Украину, скорее всего, произойдет не на востоке, где Россия наносит основной удар, а на юге, где Украина начала контрнаступление с целью отвоевать территорию.

"Именно здесь мы видим, что украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс переместится к Украине, когда она попытается затем начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских", - сказал Мелвин.

Впрочем, пока признаков крупного контрнаступления под Херсоном не наблюдается, о чем "Страна" писала во вчерашних итогах.

Военный эксперт Олег Жданов также полагает, что Украина пока не готова освобождать Херсон, хотя ВСУ расположены в 17 км от него. "Вряд ли Украина сегодня готова к освобождению Херсона. Нам надо получить технику, сформировать необходимые резервы, тогда мы будем готовы для его освобождения", - заявил он.

По его мнению, в Генштабе может быть принято решение продвигаться, то есть, улучшать позиции и создавать площадки для будущего формирования ударных группировок на этих направлениях. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем - это процесс уже идет с переменным успехом для ВСУ.

Но, вероятно, этот процесс активизируют уже в августе, на что намекают украинские официальные лица - в частности, глава ГУР Буданов и все тот же Арестович.

Кстати, не исключено, что от успеха этого предприятия будет зависеть уровень западной поддержки Украины. По крайней мере, такие намеки содержатся в статье британской газеты The Telegraph "Украине нужна победа до осени, чтобы сомнения на Западе умолкли".

В материале говорится, что после поражения в Луганской области, у Киева начинается "нехватка времени". Поскольку бои за Донбасс изначально рассматривались как способ сдержать основные силы российской армии, подготовив тем временем силы для контрудара под Херсоном.

Однако газета перечисляет целый ряд сомнений в том, что его смогут нанести.

"Его (Херсона - Ред.) возвращение было бы большим достижением для украинцев и ударом по уверенности России. Но, как и русским на Донбассе, украинцам не удалось добиться там решающего прорыва.

Неясно, смогут ли они собрать необходимую для этого концентрацию людей и оружия.

Раньше предполагалось, что к августу Украина сможет выставить заново обученные и оснащенные бригады. Но многие новобранцы, в том числе нерегулярные формирования территориальной обороны, были переброшены на Донбасс, чтобы сдерживать российское наступление. И неясно, существуют ли новые бригады, не говоря уже о том, когда они доберутся до фронта, если доберутся", - пишет The Telegraph.

По мнению ведущего международного обозревателя газеты Роланда Олифанта, этот фактор имеет важное значение "в битве за международное мнение".

"Победа Украины в наступлении будет рассматриваться как подтверждение политики, которую отстаивают Великобритания, Польша и — на данный момент — администрация Джо Байдена в США... Но в западных столицах, особенно в Вашингтоне, Берлине и Париже, есть много влиятельных людей, которые по-прежнему считают, что западная поддержка Украины бесполезна", - пишет журналист.

"До тех пор, пока украинская армия не начнет окружать русских, "реалисты" будут чувствовать себя правыми, а их призывы к прекращению огня и урегулированию в пользу Москвы получат влияние в правительствах. Так что Украине нужна победа - и в ближайшее время", - считает Олифант.

Он добавил, что Зеленскому нужно переломить ситуацию до осени, чтобы получить шанс закончить войну до Рождества, не растеряв западной поддержки.

Кстати, судя по тому, что сейчас происходит с мобилизацией - украинская власть действительно пытается в сжатые сроки восполнить большие потери в живой силе. Чтобы, вероятно, в том числе, и сформировать армию для контрнаступления либо, как минимум, чтоб удержать фронт и не допустить дальнейшего продвижения противника вглубь страны.

Это видно по тому, как закручивают гайки с призывом. А именно - сегодня официально запретили всем военнообязанным покидать свои населенные пункты без пропуска от военкома. Это переход мобилизации на совершенно новый, беспрецедентный уровень. Правда, он вызвал шквал критики в обществе, а потому, не исключено, его попытаются отменить.

Детально в этом шаге военного руководства "Страна" разбиралась в отдельном материале.

Рецессия и банкротства из-за санкций

Однако западная поддержка военной победы над Россией подвергается испытаниям не только с военной стороны - но и с экономической.

Financial Times пишет, что немецкие энергокомпании могут стать банкротами на фоне подорожания энергоносителей. И правительство Германии уже готовится входить в их собственность.

Закон, который может быть принят уже на этой неделе, откроет путь к спасению Uniper, крупнейшего импортера российского газа. Пакет помощи Uniper составит около 9 миллиардов евро.

Цель спасения Uniper - избежать повторения ситуации 2008 года, когда крах американского банка Lehman Brothers прокатился по всему финансовому рынку и вызвал глобальный кризис.

О надвигающемся кризисе сообщают и в США. От Уолл-Стрит до Вашингтона все чаще слышны разговоры о вероятной рецессии, "а шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева", пишет американская газета Politico.

"Экономисты все больше переживают, что спад не просто произойдет, а произойдет скоро", - пишет издание.

Разговоры о грядущем экономическом кризисе происходят на фоне того, как ФРС США пытается справиться с самой высокой инфляцией за 40 лет.

"Растущие ожидания рецессии усугубляют экономические проблемы администрации Байдена, поскольку в этом году демократы готовятся к выборам в Конгресс", - отмечает Politico.

Аналитики также говорят, что рецессия может быть "кратковременной, но неглубокой", если ситуация не усугубится продолжением войны в Украине и ростом цен на энергоресурсы.

Но, учитывая то, что война затягивается и Запад хочет добиться в Украине победы над Россией "на поле боя", такой сценарий как раз не исключен.

Россия же сообщает о рекордных доходах от газа и нефти. В июне они оказались выше ожиданий на 138,9 миллиарда рублей, в июле объем дополнительных доходов может составить 259,1 миллиарда рублей, сообщают в минфине РФ.

Отметим, что это происходит на фоне введения санкций против российской нефти (из-за чего ее приходится зачастую продавать с дисконтом), а также на фоне резкого укрепления курса рубля. Правда, последний как раз сегодня пошел вспять и под конец торгов курс достиг 61 рубль за доллар, хотя еще на прошлой неделе был около 50. Впрочем, такие колебания с российской валютой в последнее время иногда случались, после чего рубль вновь укреплялся. Хотя, как мы уже писали, из-за высокого курса рубля российский бюджет и экспортеры несут убытки, а потому уже давно ходят слухи, что курс специально опустят. Но происходит ли это уже сейчас или речь идет о временном откате - пока непонятно.