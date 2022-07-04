Анализируем 131-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 4 июля

Итак, вчера официально Украина объявила о потери контроля над городом Лисичанск, а за ним, судя по всему, потерян контроль и над всей Луганской областью. Ну, или почти над всей. С украинской стороны сегодня шли заявления, что кое-что еще удерживается.

Как сообщил губернатор Гайдай, в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. Это нужно для того, чтобы ВСУ успели построить укрепления на новых позициях, заявил глава Луганской ОВА. То есть, это арьергардные бои.

В Москве тем временем Шойгу лично доложил Путину о взятии под контроль Луганской области. Путин в ответ сказал, что подразделения, принимавшие участие в боях на Луганщине, "должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности".

Кроме того, он заявил, что подпишет указ о присвоении звания "героев России" генералам Лапину (командовал войсками, наступавшими на Лисичанск) и Абачеву. Также Лапин и генерад Суровикин (командующий ВКС) доложили российскому президенту предложения по продолжению "спецоперации".

Суть этих предложений пока неизвестна - однако очевидно, что бои переносятся в Донецкую область. Большая часть утренней сводки Генштаба была им посвящена.

Штаб сообщил, что украинские силы отошли на линию Северск-Федоровка-Бахмут. Ее россияне уже и начали атаковать.

Идут штурмовые действия у южной части трассы Лисичанск-Бахмут - ближе собственно к Бахмуту. Враг там атакует Василевку, Берестовое и Спорное (около брасы Лисичанск-Бахмут). В вечерней сводке была сказано, что атака на Берестовое отбита.

К югу от Бахмута продолжаются бои за Клиновое, открывающее доступ к трассе Е40 и высотам, с которых удобно контролировать местность (российские телеграмм-каналы пишут, что Клиновое уже взято, но украинская сторона этого не подтверждает).

С другой стороны - севернее Славянска - противник пытается установить контроль над Мазановкой, Долиной и Богородичным. Бои там продолжаются. В вечерней сводке Генштаб заявил, что в Мазановке противник имеет частичный успех. Мазановка - это село на севере Донецкой области прямо на границе с Харьковской. Это чуть западнее Долины, за которую также идет бои. Судя по всему, россияне хотят закрепиться на линии Мазановка-Долина-Богородичное, после чего двинуться ближе к Славянску, начав бои за следующую линию - Хрестыще-Маяки, откуда уже открывается прямая дорога на Славянск.

Южнее фронт тоже пришел в движение. От Горловки была попытка наступления на Майорск. Также состоялся штурм села Победа на южных подступах к Марьинке (укрепрайон ВСУ к западу от Донецка). Как говорят в Генштабе - бои либо продолжаются, либо атаки были отбиты.

Продолжаются и предположительно украинские удары по дальним тылам "республик". Сегодня ночью был прилет по Снежному и Торезу в "ДНР". Взрыв был очень мощным с ярким заревом. Местные паблики пишут о прилете по складу боеприпасов и заводу "Химмаш".

Снежное и Торез находятся примерно 65 километрах от линии фронта. То есть в досягаемости как для "Точек-У", так и для "Хаймарсов".

В Донецке сообщают об обстреле Киевского района. На фото, которые публикуют телеграм-каналы, виден черный дым, поднимающийся над городом, позади стадиона "Донбасс-Арена". Также мощному обстрелу подвергся район жд-вокзала. В "ДНР" сообщают об убитых и раненных в результате обстрела.

Также сегодня обстреляли Куйбышевский район, где попали в многоэтажку.

Интенсивность боев за Донецкую область можно прочувствовать, глядя на цифры жертв среди мирных жителей. За вчера на подконтрольной территории области погибли девять гражданских, а в "ДНР" - пять. С каждой стороны умерло по двое детей. География этих смертей - Славянск, Авдеевка, Бахмут, Зайцево, Макеевка, Ясиноватая.

Из событий за пределами Донбасса можно отметить сообщение об установке флага Украины на острове Змеиный. Об этом заявила глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, а также Госпогранслужба.

Однако потом Гуменюк в комментарии CNN уточнила, что про "установку флага" она заявила "метафорически". На самом деле его там не установили, а сбросили на остров с вертолета. Также она дала понять, что десант на острове пока не высаживался.

"На остров никто не высаживался. Флаг там не устанавливали и не поднимали. И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет", - сказала Гуменюк.

Что дальше будет по Донбассу?

Сегодня эту тему обсуждали на Западе и в Украине.

Газета The New York Times со ссылкой на военных экспертов и собеседников из ВСУ дала прогноз на то, куда будет наступать РФ после захвата Луганской области.

После восстановления сил и перегруппировки россияне скорее всего атакуют Бахмут - стратегический узел украинских вооруженных сил. Туда будут наступать со стороны Попасной.

Пока будут штурмовать Бахмут, силы РФ севернее и западнее будут вести сковывающие бои, чтобы ВСУ не могли перебросить силы южнее.

При этом конечной стратегией здесь "будет создание еще одного "котла" вокруг крупных промышленных городов Славянска и Краматорска".

"Институт изучения войны" в США считает, что ближайшей целью РФ станет город Северск. Одновременно российские войска могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск. Причем организация считает, что ВСУ будут и дальше отступать.

"Украинские силы, вероятно, продолжат боевой отход к трассе Е40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево. Пока неясно, решат ли они обороняться в районе Северска", - говорится в сообщении.

Британская разведка ограничилась предположением, что борьба за Донбасс будет и дальше "упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели".

А вот советник главы Офиса президента Алексей Арестович смог найти в этой ситуации даже позитив. Он выпустил большой пост о том, почему отступление из Лисичанска хорошо для Украины.

По словам Арестовича, одним из главных достижений этой операции стал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад" , который 8 лет по инерции давил над военным мнением украинцев и стоил Украине и Иловайска, и падение ДАПА, 32-го блокпоста".

"А излом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы", - написал он.

Ситуация под Херсоном

О том, что отход на Донбассе позволит сберечь силы для контрудара, Арестович говорил и ранее. Причем, по его словам, этот контрудар могут нанести по Херсону. Он уже заявлял, что российская группировка там "обречена".

Арестович связывал это с неудобным расположением российской группировки в Херсоне - на правом берегу Днепра, то есть она будет прижата к воде в случае наступления ВСУ со стороны Николаева. Также он говорил об ограниченных возможностях для переправы через Днепр при гипотетическом отступлении россиян.

После отступления украинцев из Луганской области разговоры о контрнаступлении под Херсоном возобновились. То ли потому, что оно действительно активно готовится - то ли в таким образом пытаются информационно перебить новость о потере контроля над всей Луганской областью. А, возможно, и то, и другое.

Но разберем сами эти обсуждения.

Американский журнал The Economist сегодня сообщил, что Украина готовится к контратаке с запада, от Николаева, и с севера, из Зеленодольска (Криворожский район).

Офицер военной разведки ВСУ заявил изданию, что передовые части сейчас находятся примерно в километре от окраин Херсона (позже украинское командование эту информацию официально опровергло). "Следующая неделя или две будут еще интереснее", - обещает он.

Однако The Economist настроен относительно такого контрнаступления пока что скептически.

"Украинская южная группировка не имеет преимущества три к одному, рекомендованного стратегами для успешного наступления. Солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты. "Наше начальство склонно преувеличивать успехи на поле боя", — говорит Бандерас, командир украинской разведки", - пишет журнал.

"Бандерас" рассказал, что ситуация может измениться только в том случае, если на юге будет использоваться больше западной артиллерии. В настоящее время там развернуто лишь несколько гаубиц M777.

Там, где наступают украинцы, "русские жестко отбиваются". Сергей, солдат территориальной обороны, служащий под Зеленодольском, говорит, что противник построил под землей укрепленные бункеры. Когда ВСУ пытаются вытеснить россиян, они возвращаются в большем количестве. "Их десять становятся сотней", — говорит Сергей.

"Открытый херсонский ландшафт означает, что любое украинское наступление ощущает на себе всю мощь российской артиллерии", - пишет издание (и, добавим, авиации). В статье напоминают о попытке украинской армии форсировать реку Ингулец у села Давыдов Брод в мае, что необходимо для наступления на Каховку.

Эта попытка "обошлась особенно дорого". "Их заманили на линию огня. Многие наши люди погибли", - рассказала Виктория, фермер, которая жила в поселке Давидов Брод, но после начала боев эвакуировалась.

Затронул тему Херсонской области "Институт изучения войны". Он сообщил о превентивном артиллерийском ударе российских войск под Херсоном, который призван сорвать наступательные действия со стороны Украины.

"Данные НАСА показали аномально большое количество пожаров вдоль линии фронта в Николаевской и Херсонской области 3 июля, особенно вблизи Снегиревки, Засилья, Копани-Зеленый Гай и Таврического. Эти места являются вероятными базами для возможного украинского контрнаступления", - говорится в отчёте Института.

По информации источников "Страны" в Минобороны Украины, на херсонском направлении в последние дни ВСУ оставалось на занятых ранее позициях, ограничившись позиционной обороной. Войска РФ за эти дни тоже не предпринимали попыток наступления. Он подтверждает информацию Минобороны, что слухи об украинских войсках "в километре от Херсона" не соответствуют действительности.

Впрочем, по всей линии фронта несколько суток обе стороны обменивались интенсивными артиллерийскими ударами. Плацдарм, захваченный ВСУ под селом Давыдов Брод в первой половине июня, в конце месяца пришлось оставить из-за интенсивных российских обстрелов.

Также в июне из-за постоянных обстрелов на самом южном отрезке линии фронта – между Николаевым и Херсоном - российские войска отошли из сел Посад-Покровское, Копани и Мирное.

Российские войска остались на позициях в селах Правдино и под Петровским. До Херсона оттуда порядка 20 километров.

Село Снегиревка по-прежнему остается под контролем РФ. То есть пока о приближении ВСУ к Херсону на расстоянии "в километр" речи действительно не идет.

Прогнозы и перспективы

Несмотря на прогнозы о скором контрнаступлении Украины на Херсон, Россия, похоже, от планов его аннексии не отказывается. В эту область сегодня приехал замглавы администрации Путина Сергей Кириенко. Он посетил пункты выдачи российских паспортов и продажи сим-карт, а также отделение российского "Просмязьбанка".

Кириенко считается главным куратором обустройства "новых территорий", которые оказались под контролем РФ. То есть сдавать Херсон в Москве пока не планируют. По крайней мере по своей воле.

Накануне разведка Великобритании сообщила, что в Кремле работают над подготовкой "референдума" в Херсонской области по присоединению региона к РФ. А глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил сегодня, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

"Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа", - заявил Буданов.

При этом, он считает, что РФ еще точно не определилась в каком дальше формате эти территории будут существовать.

"Создание новых "народных республик", создание одной крупной "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России - это все будет решаться в последний день", - сказал глава ГУР.

Тем не менее, похоже, реализуется сценарий фактической аннексии. Так, сегодня стало известно, что россияне создали "правительство Херсонской области", которое возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев. А "вице-премьером" по сельскому хозяйству в нем стал нардеп Верховной Рады Алексей Ковалев, которого после войны исключили из "Слуги народа".

Что до даты "референдума", то ее "назначали" уже и на весну, и на лето. Но пока все озвученные даты не подтверждались. Дата 11 сентября также звучала в прогнозах, исходя из того, что это единый день голосования. Но вряд ли референдум будет проведен пока идут активные боевые действия. В том числе и на Донбассе. И, судя по темпам российского наступления, пока маловероятно, что бои там закончатся к началу сентября.

Из России вернемся к Украине и Западу. В Киеве продолжается критика в адрес НАТО. Западу следует объясниться, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад - это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, а теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать?", - сказал он в интервью "Левому берегу".

Он напомнил, что ранее аргументом Запада против того, чтобы брать Украину в НАТО был тезис, что появление новой границы альянса с РФ приведёт к эскалации. При том, что у Финляндии очень большая общая граница с Россией.

"То есть все эти аргументы о том, почему нельзя брать Украину в Альянс, обнулились. Это то, о чем мы постоянно говорили, что все это они (страны Запада - Ред.) придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание нас интегрировать", - сказал Кулеба.

В общем риторика довольно жесткая. Что может говорить о разногласиях с Западом не столько по вопросу НАТО, сколько в целом по уровню поддержки Украины, которой пока недостаточно, чтобы установить "огневой" паритет с россиянами.

"Страна" уже анализировала, что военная помощь из-за рубежа имеет ряд ограничителей: от нежелания натовских армий разоружаться в пользу Украины и длительности процесса производства новых вооружений - до страха перед ядерной эскалацией с Россией.

Рупором этих опасений на Западе стал бывший госсекретарь Генри Киссинджер. В интервью Time он заявил, что война в Украине может превратиться "во что-то неуправляемое" и "предостерег от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России".