Распространенная в СМИ информация о том, что украинские военные находятся в километре от Херсона, не соответствует действительности.

Об этом заявила на брифинге начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Вчера о вероятности контрнаступления Украины под Херсоном написал американский журнал The Economist. Офицер военной разведки Украины заявил этому изданию, что передовые части ВСУ сейчас находятся примерно в километре от окраин Херсона.

На публикацию отреагировала Гуменюк.

"Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические или просто активные деятели только вредят подобными заявлениями и разглашением такой информации", - сказала Гуменюк.

Отметим, что в последнее время участились разговоры о наступлении ВСУ на Херсон. А в сводке Генштаба ВСУ от 2 июля сообщалось, что военные РФ отступают под Херсоном.

Освобождение города уже к августу анонсировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По мнению советника главы ОП, "херсонская группировка врага обречена".