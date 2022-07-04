Под Херсоном Украина готовится к контратаке с запада, от Николаева, и с севера, из Зеленодольска (Криворожский район Днепропетровской области).

О вероятности контрнаступления Украины под Херсоном пишет американский журнал The Economist.

Офицер военной разведки Украины заявил изданию, что передовые части ВСУ сейчас находятся примерно в километре от окраин Херсона.

"Следующая неделя или две будут еще интереснее", - обещает он.

Однако, как пишет The Economist, такое контрнаступление будет тяжелым.

"Украинская южная группировка не имеет преимущества три к одному, рекомендованного стратегами для успешного наступления. Солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты. "Наше начальство склонно преувеличивать успехи на поле боя", - говорит Бандерас, командир украинской разведки", - пишет журнал.

Офицер украинской разведки рассказал, что ситуация может измениться только в том случае, если на юге будет использоваться больше западной артиллерии. В настоящее время там развернуто лишь несколько гаубиц M777.

Там, где наступают украинцы, "русские жестко отбиваются". Сергей, солдат территориальной обороны, служащий под Зеленодольском, говорит, что противник построил под землей укрепленные бункеры. Когда ВСУ пытаются вытеснить россиян, они возвращаются в большем количестве. "Их десять становятся сотней", - говорит Сергей.

"Открытый херсонский ландшафт означает, что любое украинское наступление ощущает на себе всю мощь российской артиллерии", - пишет издание. Оно напоминает о попытке форсировать реку Ингулец у села Давыдов Брод в мае, что необходимо для наступления на Каховку.

Эта попытка "обошлась особенно дорого". "Их заманили на линию огня. Многие наши люди погибли", - рассказала Виктория, фермер, которая жила в поселке Давидов Брод, но после начала боев эвакуировалась.

Напомним, в сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что военные РФ отступают под Херсоном.

Также мы приводили слова Арестовича, который рассказал, как и когда ВСУ освободят Херсон.