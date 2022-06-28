Экс-спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер заявил, что западное оружие, которое продолжает поступать в Украину, позволит вскоре освободить территории вокруг Николаева, Херсона и Харькова.

Об этом он сказал во время онлайн-трансляции Wilson Center.

"Я думаю, что украинцы продвинутся и вернут контроль над территорией вокруг Николаева и в конце концов достигнут города Херсона на юге, а также отбросят дальше россиян от Харькова", - сказал дипломат.

При этом Волкер добавил, что в ближайшее время предстоят очень сложные бои, однако в боях с ВСУ "россияне действительно истощились".

Напомним, Харьков и Николаевщину российские войска обстреливают каждый день. Вчера после обстрела Харькова погибли пять человек и больше трех десятков ранены.

Сегодня утром Николаев обстреляли ракетами со стороны Херсона "Ураганами".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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