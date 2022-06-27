В НАТО ответили на претензии украинских властей по поставкам западного оружия Киеву.

Замгенсека Мирча Джоанэ в интервью "Евроопейской правде" заявил, что не согласен с тем, что Альянс оказывает недостаточно поддержки.

"У нас в НАТО есть согласие о "распределении ролей". Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены - летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение, или вам интересен конечный результат, то есть оказана ли Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом", - сказал Джоанэ.

Среди предоставленной со стороны НАТО помощи он перечислил топливо, средства химической, биологической и ядерной защиты, поддержку в киберпространстве и борьбе с дезинформацией, а также обучение украинских военных, которое проводилось с 2014 года.

Ранее министр обороны Алексей Резников призвал НАТО быстро поставить Киеву мощные ПВО после вчерашних обстрелов Киева.

А генсек НАТО спрогнозировал "длительную" войну в Украине и пообещал поставки Киеву современного вооружения.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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