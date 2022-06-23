В НАТО прогнозируют "длительную" войну в Украине. Союзники Альянса должны продолжать поставлять в страну оружие.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе мероприятия, организованного Politico.

"Мы должны поддерживать поставки современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники по НАТО, а также ту роль, которую НАТО может сыграть в обеспечении поддержки", - заявил Столтенберг, добавив, что война в Украине будет "длительной".

Как пишет издание, бывший премьер-министр Норвегии также настаивал на том, что союзники по НАТО имеют возможность продолжать снабжать Украину оружием "столько, сколько потребуется".

Напомним, еще в начале мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война в Украине будет продолжительной.

Также сообщалось, что ранее Столтенберг призвал страны НАТО к готовности помогать Украине "еще длительное время".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.