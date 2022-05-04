Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война в Украине будет продолжительной и не закончится в мае. Он убежден, что это будет долгая война.

"Если говорить сейчас об этой части "горячей" фазы войны, то я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война – и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", - сказал Алексей Данилов в интервью журналисту Сергею Иванову.

По его словам, продолжительность войны будет зависеть от многих факторов.

"Прежде всего, от нашей армии, наших партнеров. Это надо признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", - пояснил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ проводят разведку под Харьковом и пытаются наступать на Запорожском направлении.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.