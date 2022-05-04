В ночь с 3 на 4 мая американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. По его информации, в течение последних суток украинские официальные лица со все возрастающей уверенностью сообщали, что Кремль объявит о мобилизации 9 мая. Кроме того, ВСУ в результате крупного контрнаступления отбросили российские войска примерно на 40 км к востоку от Харькова.

Об этом Институт сообщает на странице в Facebook.

Так, вчера российские силы продолжали вести огонь вдоль линии фронта на Донбассе и не наносили никаких подтвержденных наземных ударов. Также войска РФ возобновили воздушные, артиллерийские и наземные атаки на металлургический завод "Азовсталь" 3 мая, сообщает Институт.

На Харьковском направлении мощное украинское контрнаступление отбросило российские войска примерно на 40 км к востоку от Харькова.

"Украинские контрнаступления вокруг Харькова могут расшатать российские позиции к северо-востоку от города, что, возможно, заставит россиян выбирать между укреплением этих позиций или отказом от них, если украинцы продолжат контратаку", - считают эксперты.

Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы комплексов береговой обороны "Бастион" противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс" по наземным целям на юге Украины. Эта роль штурмовика может указывать на то, что российские силы испытывают нехватку других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, считают эксперты.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.