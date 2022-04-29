В Ночь с 28 на 29 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что 28 апреля российские наступательные операции на востоке Украины немного продвинулись вперед.

Об этом Институт сообщает на странице в Facebook.

По информации Института изучения войны, 28 апреля российские силы увеличили темп артиллерийских и авиаударов по украинским позициям на объекте "Азовсталь" в Мариуполе и нанесли прямой удар по украинскому полевому госпиталю.

Также сообщается, что российские войска продолжали тактические наземные атаки и обстрелы вдоль всей линии соприкосновения на востоке Украины, но не добились значительных успехов.

Кроме того, силы РФ не добились большого прогресса в атаках непосредственно на юго-восток от Изюма в сторону Славянска и, вероятно, будут пытаться обойти украинскую оборону, атакуя дальше на запад.

Институт сообщает, что 28 апреля российские войска провели несколько успешных локальных атак из Херсона в сторону Николаева. Однако в ближайшее время они вряд ли смогут возобновить штурм самого города.

Также Госпогранслужба Украины сообщила, что 27-28 апреля российские военные обстреляли пограничные пункты в Черниговской и Сумской областях, но никто не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.