В Украине убит гражданин Великобритании, еще один пропал без вести. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобриитании

По информации Sky News, погиб ветеран британских вооруженных сил Скотт Сибли.

Представитель МИД заявил, что ведомство поддерживает семью погибшего.

О втором британце МИД Великобритании пока ищет дополнительную информацию.

По информации журналистов, они оба воевали против российских войск в качестве добровольцев на украинской стороне, но официально это не подтверждено.

Ранее в Мариуполе в плен были взяты еще два британских военных. Премьер Великобритании Борис Джонсон не стал говорить об обмене британских пленных в Мариуполе на Виктора Медведчука, как предлагала его супруга Оксана Марченко.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.