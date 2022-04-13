Грузинские добровольцы, которые воевали на стороне ВСУ, выезжают из Украины. Об этом пишут грузинские СМИ.

На родину возвращается бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, воевавший в Ирпене.

"Мир Украине. Скоро вернутся и другие грузины", - прокомментировал это сам Окруашвили, который опубликовал фото с украинско-польской границы.

Напомним ранее мы писали, что бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили руководит группой в Ирпене.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.