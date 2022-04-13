Воевавшие на стороне ВСУ грузинские добровольцы выезжают из Украины
Грузинские добровольцы, которые воевали на стороне ВСУ, выезжают из Украины. Об этом пишут грузинские СМИ.
На родину возвращается бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, воевавший в Ирпене.
"Мир Украине. Скоро вернутся и другие грузины", - прокомментировал это сам Окруашвили, который опубликовал фото с украинско-польской границы.
Напомним ранее мы писали, что бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили руководит группой в Ирпене.
Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.