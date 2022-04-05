Разрушена сильнее, чем Ирпень и Буча. Власти показали фото из Бородянки
Власти Киевской области показали фото Бородянки после боев. Разрушенные жилые дома, уничтоженные автомобили и простреленный памятник Тарасу Шевченко - такой пейзаж видят жители Бородянки, которые возвращаются домой.
"Поселок превратился в руины - уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины", - заявил куратор по гуманитарным вопросам военной администрации Алексей Кулеба.
Он также заявил о сотнях убитых гражданских в городе.
Отметим, что власти города полагают, что ситуация с количеством жертв среди мирного населения может оказаться хуже, чем в Буче.
Фото: Киевская Областная военная администрация
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