Власти Киевской области показали фото Бородянки после боев. Разрушенные жилые дома, уничтоженные автомобили и простреленный памятник Тарасу Шевченко - такой пейзаж видят жители Бородянки, которые возвращаются домой.

"Поселок превратился в руины - уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины", - заявил куратор по гуманитарным вопросам военной администрации Алексей Кулеба.

Он также заявил о сотнях убитых гражданских в городе.

Отметим, что власти города полагают, что ситуация с количеством жертв среди мирного населения может оказаться хуже, чем в Буче.

Фото: Киевская Областная военная администрация

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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