В Украине 66% граждан, по данным на конец марта, понесли потери в результате войны. Вместе с тем, больше всего украинцы боятся потери жизни или здоровья.

Об этом говорится в результатах опроса компании Info Sapiens, который проводился с 24 по 28 марта 2022 года среди 1000 респондентов по всей Украине, кроме Крыма и Донбасса.



На вопрос, какие негативные последствия войны граждане ощущают в своей семье, 43% украинцев назвали уменьшение или полную потерю дохода, 28% - потерю работы, 18% - разъединение семьи, 8% - потерю или разрушение дома или имущества, 7% - не оказание надлежащей медицинской помощи, 6% - потерю жизни или здоровья членов семьи.

Больше всего граждане нашей страны боятся потери жизни или здоровья в результате войны (52%), 47% - потери, повреждения дома или имущества, 32% - разъединения семьи, 27% - что их насильно вывезут на территорию РФ, еще такое же количество - голода и издевательств. 24% украинцев заявили, что боятся потерять работу, 21% - не оказания надлежащей медицинской помощи, 17% - уменьшения регулярного дохода, еще 12% - неправомерной (по их мнению) мобилизации.

По данным опроса, только 37% украинцев, работавших по состоянию на начало войны, получили заработную плату за март в полном объеме. Еще 29% получат зарплату частично, а еще 26% не получат вообще.

Среди работников частного сектора таких еще больше: 31% получат заработную плату частично, а еще 31% не получат вообще.

Вместе с тем, большинство украинцев говорят, что без зарплаты их доходов хватит на 1-3 месяца: 14% - только на март, 25% - на март и апрель, 21% - на 3 месяца.

Вместе с тем, положительной тенденцией является то, что 20% тех, кто прерывал работу или учебу из-за войны, сейчас их возобновили. Только треть украинцев не переставали работать или учиться из-за войны.

В частном секторе ситуация хуже, чем в государственном: лишь 25% не переставали работать, а 54% перестали.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", более половины работавших украинцев потеряли работу в результате войны.

Также мы писали, что война замедлила или остановила работу 86% украинских компаний.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.

Главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.