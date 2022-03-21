Физические лица предприниматели (ФЛП или ФОП) 1, 2 и 3 групп могут заплатить налоги в государственном приложении "Дия". Услуга вновь стала доступна.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг. Теперь ФОП 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении "Дия"", - говорится в сообщении.

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