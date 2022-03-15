Парламент принял законопроект за основу и в целом. Фото: "Страна"

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения", который анонсировал президент Владимир Зеленский.

Суть временных налоговых и кредитных послаблений:

  1. ФОПам и юрлицам с оборотом до 10 млрд гривен предусмотрели возможность платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для плательщиков 3-й группы. Т.е. они освобождены от налога на прибыль, НДС и т.д.;
  2. Для ФОПов 1-2 групп уплата единого налога осуществляется на добровольной основе;
  3. Определены условия начисления ЕСВ, платы на землю, и экологического налога в условиях военного времени;
  4. Горючее освобождается от акциза, а НДС уменьшен до 7%;
  5. Снимается ответственность потребителей перед кредиторами за просрочку обязательств по договорам о потребительском кредите;
  6. Освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ;
  7. Приостановка действия норм, которые давали право выселять из ипотечного жилья жителей за просрочку кредита.

Напомним, ранее сообщалось, что потерявшие работу наемные сотрудники и ФОПы получат по 6,5 тысяч гривен через "Дию".

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