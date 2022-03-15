Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения", который анонсировал президент Владимир Зеленский.

Суть временных налоговых и кредитных послаблений:

ФОПам и юрлицам с оборотом до 10 млрд гривен предусмотрели возможность платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для плательщиков 3-й группы. Т.е. они освобождены от налога на прибыль, НДС и т.д.; Для ФОПов 1-2 групп уплата единого налога осуществляется на добровольной основе; Определены условия начисления ЕСВ, платы на землю, и экологического налога в условиях военного времени; Горючее освобождается от акциза, а НДС уменьшен до 7%; Снимается ответственность потребителей перед кредиторами за просрочку обязательств по договорам о потребительском кредите; Освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ; Приостановка действия норм, которые давали право выселять из ипотечного жилья жителей за просрочку кредита.

Напомним, ранее сообщалось, что потерявшие работу наемные сотрудники и ФОПы получат по 6,5 тысяч гривен через "Дию".

Также ранее подробно разбирались, что происходит с топливом и удастся ли властям остановить рекордный рост цен.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело - в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний - в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.